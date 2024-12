LVĢMC informē, ka Rīgā laika posmā no pulksten 7 līdz 11 ziemeļrietumu, rietumu vējš pastiprināsies brāzmās līdz 25-27 metriem sekundē (m/s) un spēkā būs oranžā līmeņa brīdinājums.



Jau nakts otrajā pusē, sākot no piekrastes rajoniem, rietumu, dienvidrietumu vējš pastiprināsies brāzmās līdz 20-23 m/s, un pakāpeniski iegriezīsies no rietumiem, ziemeļrietumiem. No rīta piekrastes rajonos vējš brāzmās sasniegs 25-26 m/s un spēkā būs oranžā līmeņa vēja brīdinājums.



Savukāt dzeltenais vēja brīdinājums, kā jau iepriekš ziņots, pirmdien būs spēkā visā Latvijā.



Dzeltenā līmeņa brīdinājums par stipru snigšanu no pulksten pieciem būs spēkā Latvijas austrumu rajonos, vēsta LVĢMC. Vietām sniega segas biezums palielināsies par 5-7 centimetriem.