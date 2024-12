Šī darba nedēļa Latvijā aizrit ar mainīgiem laika apstākļiem, nokrišņiem un brāzmainu vēju. Tādas būs arī turpmākās nedēļas dienas. Šajā nedēļā neliels sals mijās ar siltuma rekordiem. 16. decembrī septiņās novērojumu stacijās tika uzstādīti jauni rekordi, Mērsragā ar plus 9,5 grādiem pārspēts arī šī datuma valsts mēroga rekords.

Jauni vietējas nozīmes siltuma rekordi šodien sasniegti Rucavā un Skultē, bet Pāvilostā rekords atkārtots. Tomēr 19. decembra nacionālais rekords palicis nepārspēts, un tas pieder 1936.gadam, kad Mērsragā gaiss iesila līdz plus 9,8 grādiem.

Piektdien būs lielākoties mākoņains laiks, vien vietām dienas laikā debesis īslaicīgi skaidrosies. Palaikam ir gaidāmi nokrišņi, galvenokārt lietus un vakarā arī slapjš sniegs. Pūtīs mērens līdz mēreni stiprs dienvidu, dienvidrietumu vējš, kas dienas laikā iegriezīsies no rietumiem. Naktī Kurzemē un Vidzemes rietumos, bet dienā jau visā valsts teritorija vējš brāzmās sasniegs ātrumu 15-18 metri sekundē. Minimālā gaisa temperatūra naktī un maksimālā dienā pieturēsies plus 4, plus 7 grādu robežās, bet vakarā gaisa temperatūra sāks pazemināties.