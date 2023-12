Atkušņa, arī lietus un slapjā sniega ietekmē, uz grants autoceļiem, kas ziemā tiek uzturēti ar sniega kārtu, veidojas atkala un tie var kļūt ļoti slideni. "Šo ceļu kaisīšana ar pretslīdes materiāliem vai rievu ievilkšana šādos laikapstākļos ir neefektīva, jo kūstošais snigs un lietus noskalo smiltis no ceļa, bet rievojums izkūst. Īpaši bīstama pārvietošanās pa vietējiem autoceļiem patlaban var būt kravas transportam, tāpēc aicinām smago tehniku neizmantot šos ceļus, līdz braukšanas apstākļi uzlabosies. To pašu var attiecināt arī uz autobusiem, to satiksme reģionos var tikt kavēta," norāda "Latvijas Valsts ceļi".