Alūksni klāj 31 centimetru bieza sniega sega

Svētdienas vakarā un naktī uz pirmdienu gaisa temperatūra Latvijā pakāpās līdz +1..+5 grādiem, no rīta daudzviet kļuvis par kādu grādu vēsāks, liecina dati no meteoroloģisko novērojumu stacijām.

Diennakts laikā valsts ziemeļaustrumu daļā uzsniga pat 14 centimetru sniega. Sniega segas biezums Alūksnē pieauga no 17 līdz 31 centimetram, Gulbenē – no 9 līdz 17 centimetriem, Zosēnos – no 7 līdz 15 centimetriem, savukārt Rūjienā no jauna izveidojās 11 centimetru bieza sniega kārta. Mazāk stipri sniga arī citviet Vidzemē, kā arī Latgalē un Sēlijā.

Svaigi uzsnigušais sniegs kūst, un līdz otrdienas pēcpusdienai tas, visticamāk, būs nokusis, bet vietām Vidzemē un Latgalē vēl saglabāsies ziemas sniegs.

Pirmdienas rītā Latvijā apmākušās debesis, kas vietām skaidrojas, un dažviet nedaudz līst. Vietām dūmaka. Pūš lēns līdz mērens rietumu, dienvidrietumu vējš.

Rīgā mākoņains rīts, dienvidrietumu vējš 3-6 metri sekundē, gaisa temperatūra +3 grādi.

Maksimālā gaisa temperatūra svētdien Latvijā bija 0..+5 grādi.

Augstākā gaisa temperatūra Eiropā 3.martā bija +29 grādi Spānijas austrumu piekrastē. Zemākā gaisa temperatūra naktī uz pirmdienu -35..-36 grādi Somijas, Zviedrijas un Krievijas ziemeļos.