Arī ceturtdiena būs silta un mitra

10. novembris Latvijā būs silts, apmācies un vietām ir gaidāms lietus, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.

Naktī debesis būs apmākušās un teju visā valstī palaikam līs. Atsevišķos rajonos veidosies migla, dūmaka. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu, dienvidrietumu vējš, un gaisa temperatūra pieturēsies +7…+12° robežās.

Arī Rīgā debesis būs apmākušās un palaikam līs. Pūtīs lēns dienvidu, dienvidrietumu vējš, un gaisa temperatūra būs +8…+10°.

Arī dienā debesis saglabāsies mākoņainas, tikai dažviet tās skaidrosies. Visā valsts teritorijā palaikam gaidāms lietus. Vējš būs lēns līdz mērens un pūtīs no dienvidrietumiem, dienvidiem, līdz ar to vēl no rīta vietām var saglabāties migla. Maksimālā gaisa temperatūra būs +8…+13°.

Rīgā debesis būs mākoņainas, palaikam uzlīs. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu, dienvidrietumu vējš. Gaisa temperatūra saglabāsies +10…+12° robežās.

Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs ziņo, ka 9. Novembrī 21 meteoroloģisko novērojumu stacijā uzstādīti jauni maksimālās gaisa temperatūras rekordi. Latvijā sasniegts jauns 9. novembra nacionālais siltuma rekords - Kolkā fiksēti +13,6°.