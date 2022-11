Brīdina par biezu miglu naktī un pirmdienas pirmajā pusē

No svētdienas, 13. novembra, vakara, sākot no rietumu rajoniem, Latvijā veidosies bieza migla ar redzamību no 100 līdz 500 metriem, brīdina Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) Operatīvās vadības pārvaldes pārstāvji.

Migla daudzviet saglabāsies līdz pat otrdienas, 14. novembra, pēcpusdienai. Brīdinājums ir spēkā līdz 14. novembra pulksten 14.

Glābēji brīdina, ka migla, kas skar plašas teritorijas, atsevišķās vietās var būt ļoti bieza. Tā var ietekmēt ikdienas gaitu aktivitātēm, kas paredzētas ārā, izraisīt lidojumu kavēšanos, apgrūtināt braukšanas apstākļus, kā arī prasīt ilgāku laiku pārbraucieniem

Ja hidrometeoroloģiskie apstākļi ir radījuši postījumus, kas apdraud cilvēku veselību un dzīvību, komunikācijas vai sabiedriskā transporta kustību, VUGD mudina zvanīt uz vienoto ārkārtas palīdzības tālruņa numuru 112.