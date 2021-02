Brīdina par sasalstošu lietu – apledos autoceļi

Otrdien, 23. februārī, Latvijas austrumu daļu sasniegs nokrišņu zona, kas nesīs sasalstošu lietu un apledojumu pēcpusdienā un vakarā. Ceļi būs slideni, brīdina Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests.

Otrdienas rītā uz galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem Latgalē, centrālajā daļā un vietām Kurzemē, un Vidzemē ir apgrūtināta braukšana. Slidenos ceļa posmu kaisa ar pretslīdes materiāliem. Lai braukšanas apstākļi būtu apmierinoši, uz ceļiem strādā 110 ziemas dienesta tehnikas vienības, portālu “Delfi” informēja “Latvijas Valsts ceļi”.

Apgrūtināti braukšanas apstākļi konstatēti uz valsts galvenajiem autoceļiem – Tallinas šosejas (A2) posmā no Bīriņu pagrieziena līdz Ainažiem; uz Rīgas apvedceļa (A5) Salaspils-Babīte, visā posmā; uz Daugavpils šosejas (A6) posmā no Nīcgales līdz Patarniekiem; Bauskas šosejas (A7) posmā no Rīgas līdz Dimzukalnam; Jelgavas šosejas (A8) posmā no Rīgas līdz Jelgavai; Liepājas šosejas (A9) posmā no Rīgas līdz Kaģiem, posmā no Apšupes krustojuma līdz Anneniekiem un posmā no Blīdenes līdz Skrundai.

Tāpat apgrūtināti braukšanas apstākļi ir uz Ventspils šosejas (A10) posmā no Rīgas līdz Strazdei; Jēkabpils – Terehova šosejas (A12) posmā no Ludzas līdz Terehovai; Rēzeknes šosejas (A13) posmā no Rušenicas līdz Medumiem; kā arī Daugavpils apvedceļa (A14) visā posmā.

Apmierinoša braukšana šajā rītā uz reģionālajiem autoceļiem ir Rīgas, Aizkraukles, Alūksnes, Cēsu, Jelgavas, Jēkabpils, Kuldīgas, Ogres, Rēzeknes, Valmieras un Ventspils apkaimē.

Mainīgos laika apstākļos “Latvijas Valsts ceļi” aicina autobraucējus būt īpaši piesardzīgiem, uz ceļiem var veidoties tā saucamais melnais ledus, kas ir neredzams, un autovadītājs to sajūt tikai, sākot veikt manevrus ar mašīnu – bremzējot, manevrējot ar stūri un pedāļiem. Tāpēc visām šīm kustībām nevajadzētu būt straujām.

Tāpat Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs informē, ka vietām Latvijā saglabājās migla ar redzamību 200-500 metri.