20.06.2019 14:44 Brīdina par tuvojošos negaisu un lielgraudu krusu (2) Authors www.DELFI.lv Foto: DELFI Aculiecinieks Tuvākajās stundās, sākot no Latvijas rietumu daļas, gaidāms pērkona negaiss ar krasām vēja brāzmām līdz 15-17 m/s, brīdina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs. Vietām kopā ar stiprām lietusgāzēm – nokrišņu daudzums sasniegs 15-25 milimetrus, iespējama arī lielgraudu krusa. Vakarā un nakts pirmajā pusē pērkona negaiss gaidāms arī austrumos. Jau ziņots, ka dienā atmosfēras spiediens pazemināsies, līdz ar to virs Latvijas veidosies gubu-lietus un negaisa mākoņi, kas daudzviet, bet galvenokārt valsts rietumu daļā nesīs lietu, pērkona negaisu.

