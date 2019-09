Brīvdienas gaidāmas mēreni siltas; svētdien jārēķinās ar lietu

Brīvdienās gaidāms mēreni silts laiks, bet svētdien jau līs lielākajā daļā valsts teritorijas, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.

Piektdien laika apstākļus noteiks zema spiediena ieplaka, debesīs būs mainīgs mākoņu daudzums un dienas pirmajā pusē vietām īslaicīgi līs. Pūtīs mērens dienvidaustrumu vējš, Kurzemē un Vidzemē brāzmās pastiprinoties līdz 15-16 m/s. Dienā gaiss iesils līdz +17…+20 grādiem, bet naktī uz sestdienu gaiss atdzisīs līdz +7…+10, vienīgi piekrastē nebūs vēsāks par +11…+14.

Savukārt brīvdienās mākoņi klās debesu lielāko daļu, tikai brīžiem debesis skaidrosies. Sestdien nokrišņi gaidāmi vietām rietumu un centrālajos rajonos, bet svētdien ciklona ietekmē jau no rīta Latviju no rietumiem sāks šķērsot nokrišņu zona, līdz ar to gandrīz visā valsts teritorijā gaidāms lietus.

Gaiss dienas laikā iesils līdz +17…+22 grādiem, bet naktīs gaisa temperatūra būs +11…+16 grādi. Sestdien pūtīs lēns līdz mērens dienvidu puses vējš, bet svētdien austrumu puses vējš.

Prognozes rāda, ka darba nedēļas sākumā Latvijas teritorijā no austrumiem pakāpeniski ieplūdīs siltā gaisa masa un dažviet termometra stabiņš dienu laikā pakāpsies līdz pat +20…+25 grādu atzīmei, bet naktīs gaisa temperatūra būs +13…+18 grādu robežās. Pirmdien galvenokārt austrumos līs, bet otrdien nokrišņi netiek prognozēti.

Arī trešdien un ceturtdien gaisa temperatūra dienas laikā būs +16…+21 grāda robežās un plašas nokrišņu zonas nešķērsos valsts teritoriju - vienīgi vietām gaidāms īslaicīgs lietus.

Dominēs dienvidu puses vēji.