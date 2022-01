Brīvdienās pieturēsies sals, nākamnedēļ atkal kļūs siltāks

Tuvākajās dienās valstī valdīs aukstas gaisa masas – gaisa temperatūra būs negatīva un tikai dienas gaišajās stundās daļā teritorijas tā paaugstināsies pāris grādus virs nulles, prognozē Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.

Savukārt, sākot no nedēļas vidus, Latviju sasniegs gaisa masas no rietumiem, kas atnesīs siltāku, vējaināku un nokrišņiem bagātāku laiku.

Sestdien laiks būs mākoņains un daudzviet snigs. Kurzemes piekrastē gaidāms arī slapjš sniegs, lietus, palaikam Kurzemē snigs intensīvi, līdz ar to vietām sniega segas biezums palielināsies par 2-4 cm.

Ceļi būs slideni, iespējama neliela apledojuma veidošanās, tāpēc autovadītājiem jābūt īpaši piesardzīgiem. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu, dienvidaustrumu vējš, kas piekrastē būs nedaudz stiprāks, brāzmās sasniedzot 15 m/s. Minimālā gaisa temperatūra naktī gaidāma +1…-4 grādi, valsts austrumos -5…-10 grādu robežās, savukārt, dienā gaiss iesils līdz -2…+3 grādiem, valsts rietumos veidojoties atkusnim.

Svētdien nokrišņu daudzums mazināsies - tikai naktī vietām gaidāms sniegs, savukārt, diena paies bez būtiskiem nokrišņiem visā valstī. Naktī vēl pūtīs mērens dienvidu puses vējš, kas dienas laikā pierims. Gaisa temperatūra visas diennakts laikā pieturēsies -1...-6 grādu robežās.

Nākamās nedēļas pirmajā pusē virs Latvijas vēl atradīsies aukstas gaisa masas. Gan pirmdien, gan otrdien gaisa temperatūra būs zem nulles - naktīs termometra stabiņš var noslīdēt līdz -10…-12 grādu atzīmei.

Pūtīs lēns vējš, kas otrdien iegriezīsies no dienvidu puses. Būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Bet jau naktī uz trešdienu, no rietumiem valstī ieplūdīs siltāka gaisa masa, kas atnesīs vējainu un nokrišņiem bagātu laiku. Vējš pārsvarā pūtīs no rietumiem un pastiprināsies, vietām brāzmās sasniedzot pat 20-21 m/s. Palaikam līs un snigs.

Pēc pašreizējam prognozēm spriežot, atkusnis nebūs ilgstošs un jau nākamajās brīvdienās valstī no ziemeļiem ieplūdīs aukstākas gaisa masas un gaisa temperatūra pakāpeniski pazemināsies, norāda sinoptiķi.