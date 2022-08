Brīvdienās saglabāsies karsts laiks, jaunnedēļ kļūs vēsāks un lietaināks

Šonedēļ laika apstākļus ietekmē anticiklona darbība, un vēl piektdien valstī saglabāsies ļoti stiprs karstums, taču brīvdienās un jaunnedēļ Latviju šķērsos vairākas nokrišņu zonas un daudzviet līs. Jaunās darba nedēļas pirmajā pusē kļūs nedaudz vēsāks, tomēr jau nākamās nedēļas izskaņā gaidāms vēl viens karstuma vilnis, informē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā.

Piektdien mākoņu daudzums debesīs būs mainīgs un nakts pirmajā pusē vietām Kurzemē īslaicīgi līs, iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns līdz mērens austrumu puses vējš, un naktī gaiss atdzisīs līdz +16...+20 grādiem, siltākam gaisam saglabājoties piekrastē, tur +20...+22 grādi.

Dienā daudzviet gaidāms ļoti stiprs, vietām pat ekstremāls karstums, termometra stabiņam pakāpjoties līdz +30...+33 grādu atzīmei, vien dažviet piekrastē būs vēsāks, tur +25...+29 grādi.

Sestdien naktī laiks būs lielākoties skaidrs, taču dienā mākoņu daudzums palielināsies un pēcpusdienā vietām Kurzemē gaidāms īslaicīgs lietus. Tāpat kā piektdien, dominēs lēns līdz mērens austrumu puses vējš, un naktī gaisa temperatūra būs vien par kādu grādu zemāka.

Dienā valsts rietumu daļā gaiss iesils līdz +24...+29 grādiem, savukārt austrumu rajonos vien līdz +22...+25 grādiem.

Svētdien saglabāsies mainīgs mākoņu daudzums, nakts otrajā pusē un no rīta vietām nolīs, bet no priekšpusdienas Latviju no rietumiem sāks šķērsot plaša nokrišņu zona, līdz ar to dienā valsts rietumu daļā, bet naktī uz pirmdienu jau lielākajā daļā valsts teritorijas gaidāms lietus.

Pūšot lēnam vējam, nakts stundās gaiss atdzisīs līdz +15...+20 grādiem, savukārt dienās gaisa temperatūra paaugstināsies vien līdz +21...+26 grādiem.

Pēc šī brīža prognozēm, nākamā darba nedēļa būs nokrišņiem bagāta. Otrdien centrālos un austrumu rajonus šķērsos jauna nokrišņu zona no dienvidiem, naktī uz trešdienu vietām līs stipri. Diennakts tumšajās stundās gaiss atdzisīs līdz +13...+18 grādiem, bet gaišajās gaisa temperatūra gaidāma +20...+26 grādu robežās.

Vēl ceturtdien un piektdien valsts austrumu daļā līs, taču nedēļas izskaņā, pastiprinoties anticiklona ietekmei, nokrišņi nav gaidāmi. Arī gaisa temperatūra pakāpeniski sāks paaugstināties, un dienās termometra stabiņš atkal tuvosies +30 grādu atzīmei.