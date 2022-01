Brīvdienās vējš īslaicīgi pierims; pirmdien gaidāma kārtējā vēja pastiprināšanās

Svētdien vējš īslaicīgi pierims, bet pirmdien gaidāma kārtējā vēja pastiprināšanās, ziemeļrietumu vējam piekrastē brāzmās sasniedzot 25 m/s. Tuvāko septiņu dienu laikā Latviju šķērsos vairākas nokrišņu zonas - jaunnedēļ valsts austrumos sniega segas biezums palielināsies par dažiem centimetriem, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.

Sestdien ciklons sāks attālināties no Latvijas un virzīsies tālāk uz Krievijas dienvidaustrumiem, tādējādi, mazinoties tā ietekmei, vēl naktī vējš brāzmās saglabājoties līdz 15-18 m/s, piekrastē līdz 22-24 m/s, savukārt dienā vējš pakāpeniski pierims. Vietām austrumos gaidāms sniegs, slapjš sniegs, bet pēcpusdienā, debesīm skaidrojoties, nokrišņi pilnībā mitēsies. Gaisa temperatūra diennakts laikā pieturēsies -1...+3 grādu robežās, tāpēc autovadītājiem ir jābūt uzmanīgiem, jo ceļi atsevišķos rajonos var apledot.

Svētdien naktī laika apstākļus noteiks anticiklona ziemeļu mala - naktī teritoriju šķērsos augsta spiediena atzars. Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļrietumu, rietumu vējš, kas nakts otrajā pusē iegriezīsies no dienvidrietumiem, dienvidiem, un pakāpeniski sāks pastiprināties, vakarā jūras piekrastē brāzmās sasniedzot 15-16 m/s. Nakts stundās vēl brīžiem skaidrosies, tāpēc gaisa temperatūra var pazemināties līdz -3...-7°, bet dienā debesis aizklās bieza mākoņu sega, un no rietumiem Latviju šķērsos plaša nokrišņu zona - rietumos gaidāms lietus, slapjš sniegs, valsts centrālajos un austrumu rajonos arī sniegs, sniega segas biezums palielināsies par dažiem centimetriem. Atsevišķos posmos ceļi būs slideni. Gaisa temperatūra gaišajās diennakts stundās pieturēsies ap -1...+4° atzīmi.

Nākamās nedēļas pirmajā pusē no ziemeļiem pietuvosies jauns ciklons - vējš atkal pastiprināsies un nokrišņu daudzums palielināsies. Jau naktī uz pirmdienu gaidāma būtiska vējā pastiprināšanas - mēreni stiprs vējš iegriezīsies no rietumiem, ziemeļrietumiem un gan naktī, gan dienā teritorijas lielākajā daļā brāzmās sasniegs 15-19 m/s, bet piekrastes rajonos pārsniegs 20 m/s, iespējams, pastiprinoties pat līdz 25-26 m/s. Vējš pakāpeniski pierims otrdienas vakarā. Ciklonam virzoties no ziemeļiem uz dienvidiem, Latviju sasniegs nedaudz aukstāka gaisa masa, līdz ar ko gan pirmdien, gan otrdien gaisa temperatūra pieturēsies +3...-4° robežās.

Nedēļas otrajā pusē, pēc pašreizējam prognozēm, no ziemeļiem pietuvosies jauns ciklons, kas nesīs mazāku nokrišņu daudzumu, vēsāku laiku, kā arī brāzmainu, tomēr vājāku nekā iepriekš vēju.