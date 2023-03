Ceturtdienas rītā spēcīgais vējš Latvijā pierimis; dienā spīdēs saule

Ceturtdienas rītā Latvijā pūš lēns līdz mērens vējš no rietumu puses, tā ātrums brāzmās vairs nepārsniedz 4-13 metrus sekundē, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) dati.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Pēdējā diennaktī stiprākās vēja brāzmas bija 21,8 metri sekundē Daugavgrīvā un 27,2 metri sekundē Ventspilī. Gan Ventspils apkārtnē, gan vietām Dienvidkurzemē novērots pērkona negaiss.

No rīta debesis daļēji mākoņainas, brīžiem snieg, vietām snieg stipri.

Puteņa dēļ sniega segas biezums ir nevienmērīgs. Ventspilī, kuru vissmagāk skāra sniega vētra, pēdējā diennaktī nav reģistrēts sniega biezuma pieaugums novērojumu stacijā, jo mērījumu vietā vējš aizpūtis no jauna uzsnigušo sniegu.

Lielākās sniega dziļuma izmaiņas novērojumu stacijās pēdējā diennaktī reģistrētas Stendē – no 13 līdz 32 centimetriem, – kā arī Priekuļos, kur sniega segas biezums pieaudzis no 36 līdz 54 centimetriem, savukārt Rēzeknes novērojumu stacijā puteņa dēļ tas sarucis no 29 līdz 20 centimetriem.

LVĢMC novērojumu stacijās sniega segu mēra ultraskaņas sensors speciāli sagatavotā laukumā. Meteoroloģiskās stacijas parasti atrodas atklātā vietā, un novērojumu punktā vējš nereti nopūš sniegu vai dažkārt izveido kupenu, tādēļ vidējais sniega segas biezums apkārtnē var būtiski atšķirties no tā, kas izmērīts novērojumu stacijā.

Gaisa temperatūra no -1..-2 grādiem vietām piekrastē līdz -7 grādiem Ziemeļvidzemē.

Rīgā palaikam snieg, pūš ziemeļrietumu vējš 3-8 metri sekundē, gaisa temperatūra -2..-3 grādi. Sniega segas biezums novērojumu stacijā pilsētas centrā 15 centimetri.

Maksimālā gaisa temperatūra trešdien Latvijā bija -1..+2 grādi.

Augstākā gaisa temperatūra Eiropā 8. martā bija +28,5 grādi Spānijas dienvidaustrumu piekrastē, un tik silts laiks Eiropā šogad piedzīvots pirmo reizi. Zemākā gaisa temperatūra naktī uz ceturtdienu -34 grādi Skandināvijā.

Ceturtdiena iesāksies mākoņaina un ar snigšanu, kas galvenokārt būs vēl vērojama austrumos, bet jau no dienas vidus debesis sāks skaidroties, prognozē LVĢMC.

Ceļi saglabāsies slideni. Pūtīs mērens rietumu, ziemeļrietumu vējš, kas jau pēcpusdienā pavājināsies un būs lēns. Maksimālā gaisa temperatūra gaidāma +1...-4 grādu robežās, bet dienvidrietumu rajonos līdz +2 grādiem.

Rīgā no rīta debesis būs mākoņainas un snigs – gaidāms arī sniega segas biezuma pieaugums par pāris centimetriem. Sākot no priekšpusdienas, debesis sāks skaidroties un uzspīdēs saule.

Ietves un brauktuves būs slidenas un redzamība nokrišņu laikā pasliktināta! No rīta rietumu, ziemeļrietumu vējš sāks pakāpeniski pierimt, un termometra stabiņš pakāpsies līdz -1...-2 grādu atzīmei.