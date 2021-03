Daudzviet Latvijā īslaicīgi snigs; ceļi ir slideni

Piektdien Latvijā starp mākoņiem pa laikam uzspīdēs arī saule. Daudzviet īslaicīgi snigs, atsevišķos rajonos par 2-4 centimetriem palielināsies arī sniega segas biezums, prognozē Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.

No rīta lielākajā Latvijas daļā braukšanu pa valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem apgrūtina apledojums, bet Vidzemē - arī sniegs, informē "Latvijas valsts ceļi".

Pa dienu pūtīs lēns līdz mērens ziemeļu, ziemeļrietumu vējš. Gaisa temperatūra gaidāma -4…-9 robežās, Kurzemes piekrastē -2….-4.

Rīgā dienā mākoņu daudzums būs mainīgs. Sākot ar rītu pa laikam snigs un sniega segas biezums palielināsies par 2-4 centimetriem. Dienā pūtīs lēns līdz mērens ziemeļu, ziemeļrietumu vējš, un gaisa temperatūra būs par dažiem grādiem augstāka: -5…-6.

No rīta apgrūtināti braukšanas apstākļi ir pa Vidzemes šoseju no Vangažiem līdz Raunas pagriezienam un no Virešiem līdz Veclaicenei, pa Valmieras šoseju no Murjāņiem līdz Strenčiem, pa Rīgas apvedceļu, pa Bauskas šoseju no Rīgas līdz Dimzukalnam, pa Jelgavas šoseju, pa Liepājas šoseju no Rīgas līdz Apšupes krustojumam un no Kalvenes līdz Grobiņai, kā arī pa Ventspils šoseju no Rīgas līdz Kūdrai.

Tāpat apgrūtināta braukšana ir pa Daugavpils šoseju no Saulkalnes līdz Jēkabpilij, pa Rēzeknes šoseju no Jēkabpils līdz Stolbovkai, pa Grebņevas-Medumu šoseju no Grebņevas līdz Rušenicai, pa Rēzeknes apvedceļu un pa Kokneses šoseju.

Pa reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir visā Latvijā, izņemot Daugavpils, Jēkabpils, Krāslavas, Ludzas, Preiļu un Valkas apkārtnes.

Slidenos un sniegotos ceļa posmus tīra un kaisa ar pretslīdes materiāliem. Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, ceļu uzturēšanas darbos iesaistīta 156 "Latvijas autoceļu uzturētāja" ziemas dienesta tehnikas vienības.