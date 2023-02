Dienā daudzviet gaidāms sniegs

Dienā gaidāms mākoņains laiks, daudzviet snigs, informē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.

Atsevišķos posmos ceļi saglabāsies slideni.

Pūtīs lēns vējš, no priekšpusdienas, sākot no rietumiem, vējš iegriezīsies no rietumiem, ziemeļrietumiem un pastiprināsies. Maksimālā gaisa temperatūra būs -1...+3°.

Rīgā dienā debesis aizklās mākoņi un palaikam snigs. Brauktuves un ietves saglabāsies slidenas. Dominēs ziemeļu puses vējš, un termometra stabiņš pakāpsies līdz 0...+2° atzīmei.