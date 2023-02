Dienā gaidāms mākoņains laiks, dažbrīd uzspīdēs saule

Dienā gaidāms mākoņains laiks, vietām austrumos neliels sniegs, slapjš sniegs, tomēr palaikam arī uzspīdēs saule, informē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.

Atsevišķos posmos ceļi saglabāsies slideni. Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļrietumu, rietumu vējš, no rīta piekrastē tas vēl būs brāzmains, bet pēcpusdienā atkal iegriezīsies no iegriezīsies no dienvidrietumiem, dienvidiem. Maksimālā gaisa temperatūra būs +1...+4°.

Rīgā dienā debesis aizklās mākoņi, kas brīžiem mīsies ar sauli, un nokrišņi nav gaidāmi. Brauktuves un ietves saglabāsies slidenas.

Turpinās pūst lēns līdz mērens dienvidrietumu, rietumu vējš, kas no rīta būs brāzmains. Termometra stabiņš pakāpsies līdz +2...+3° atzīmei.