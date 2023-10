Jaunākā prognoze – brīvdienās gaidāms sniegs un pērkona negaiss

Tuvākās nedēļas laikā laikapstākļi būs visai mainīgi - sausākas dienas mīsies ar nokrišņiem bagātākām, bet gaisa temperatūra nedēļas nogalē pakāpeniski paaugstināties. Atsevišķās dienās gaidāms brāzmains vējš, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.

Sestdien Latvijas teritorijai pietuvosies plašs ciklons no dienvidiem. Lai gan naktī valsts ziemeļu daļā debesis vietām vēl skaidrosies, no rīta Latvijā ieplūdīs siltāks gaiss, debesis pilnībā aizklās mākoņi un no dienvidrietumiem sāks šķērsot nokrišņu zona – teritorijas lielākajā daļā gaidāmi nokrišņi – sniegs pāries slapjā sniegā, lietū, iespējams arī pērkona negaiss. Atsevišķos posmos ceļi būs slideni!

Vējš arī kļūs stiprāks ne tikai piekrastē, bet arī valsts rietumu un centrālajos rajonos – pūtīs mērens līdz mēreni stiprs austrumu, ziemeļaustrumu vējš, brāzmās sasniedzot 15-19 m/s, bet Kurzemes piekrastē pat līdz 20-21 m/s.

Nakts būs dzestra un teritorijas lielākajā daļā gaiss atdzisīs līdz +0...+5 grādiem, ziemeļaustrumu rajonos līdz 0...-3 grādiem. Dienā gaiss iesils līdz +2...+6 grādiem.

Arī svētdien un jaunnedēļ saglabāsies rudenīgie laika apstākļi. Palaikam gaidāmi nokrišņi, pavājinoties un pūšot lēnam vējam, naktī uz svētdienu teritorijas lielākajā daļā gaidāma arī migla. Nakts laikā gaisa temperatūra nepazemināsies zem +2...+8 grādu atzīmes, dažviet pat iespējams par grādu vai diviem siltāk. Dienās termometra stabiņš sasniegs +5...+11 grādu atzīmi.

Šī brīža prognozes liecina, ka nedēļas otrā pusē vienīgā sausā diena būs trešdiena, pēc tās atkal gaidāms mākoņainas, brāzmains un ar nokrišņiem bagāts laiks.

Tomēr gaisa temperatūra lielākoties saglabāsies 0...+5 grādu robežās, naktīs gan vietām termometra stabiņš noslīdēs zem 0 grādiem.