Jaunākā prognoze – nākamā nedēļa būs nokrišņiem bagāta

Augusts līdz šim lielākoties bijis lietains, un tuvākajās dienās laikapstākļi saglabāsies līdzīgi. Naktī uz pirmdienu valsts teritorijai pietuvosies zema spiediena apgabals, kas daudzviet nesīs lietu, dažviet pat stipru, iespējams to pavadīs pērkona dārdoņa, kā arī vējš negaisa laikā kļūs brāzmains, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā.

Pirmdien, ciklonam sasniedzot Latviju, no nakts vidus valsts teritoriju šķērsos plaša nokrišņu zona – daudzviet līs, vietām pat stipri, iespējams arī pērkona negaiss. Naktī, dominējot lēnam vējam, vietām austrumos sabiezēs migla. Lēns līdz mērens ziemeļu, ziemeļaustrumu vējš no rīta pakāpeniski iegriezīsies no rietumiem, dienvidrietumiem, negaisa laikā tas var būt brāzmains.

Diennakts tumšajās stundās gaisa temperatūra pieturēsies +13…+18 grādu robežās, savukārt dienā termometra stabiņš pakāpsies līdz +17…+22 grādu atzīmei, dienvidaustrumu rajonos pat līdz +26 grādiem.

Otrdien un trešdien debesīs būs mainīgs mākoņu daudzums. Otrdien vietām īslaicīgi līs, taču vakara stundās pietuvosies jauna nokrišņu zona, kas trešdien nesīs lietu jau daudzviet, vietām arī stipras pērkona lietusgāzes.

Naktī un no rīta, pūšot lēnam vējam, otrdien atsevišķos rajonos veidosies migla. Piekrastē vējš pūtīs stiprāk, un negaisa laikā tas būs brāzmains. Naktīs gaiss atdzisīs līdz +12…+17 grādi, tomēr dienās tas lielākajā daļā teritorijas iesils līdz +19…+24 grādiem, vietām pat par kādu grādu augstāk.

Arī septembra sākumā laiks saglabāsies mitrs un mēreni silts. Nedēļas otrajā pusē daudzviet palaikam līs, vietām intensīvi un lietu pavadīs arī pērkona dārdi. Naktīs gaisa temperatūra būs par kādu grādu zemāka, tomēr dienās tā pieturēsies līdzīgi kā aizvadītajā nedēļā.