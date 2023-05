Jaunākā prognoze – nākamās nedēļas sākumā gaidāms lietus

Pirmdien, 15. maijā, vietām Latvijā īslaicīgi līs, bet otrdien lietus gaidāms visā valstī, prognozē sinoptiķi.

Šīs nedēļas nogalē saglabāsies pārsvarā sauss un saulains laiks, svētdien Kurzemes dienvidrietumu daļā iespējams īslaicīgs lietus. Pūtīs lēns vējš, pēcpusdienās gaidāma arī mērena jūras brīze.

Maksimālā gaisa temperatūra sestdien un svētdien būs +20..+24 grādi, nedaudz vēsāks laiks saglabāsies piekrastē. Līdz ar to gaidāma siltākā nedēļas nogale kopš pagājušā gada vasaras.

Naktis aizvien būs dzestras - valsts lielākajā daļā gaisa temperatūra saullēktā noslīdēs līdz +3..+9 grādiem.

Pirmdien gaisa temperatūra, iespējams, sasniegs +25 grādus, savukārt lietus mākoņu dēļ otrdien tā, visticamāk, nepārsniegs +14..+19 grādus.

Lietus iespējams arī nākamās nedēļas turpinājumā. Prognozes par nokrišņu daudzumu un gaisa temperatūru pagaidām ir atšķirīgas, bet naktis pārsvarā būs siltākas nekā šonedēļ.

Ja diennakts vidējā gaisa temperatūra nākamnedēļ saglabāsies virs +15 grādiem, būs sākusies meteoroloģiskā vasara.

Līdz 15.maijam lielā valsts daļā saglabāsies augsta ugunsbīstamība mežos, brīdina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.

Jau ziņots, ka maija vidū gaidāma vidēji augsta ultravioletā starojuma intensitāte. No saules visvairāk jāsargājas laika periodā no plkst.12 līdz 15. Bez aizsargkrēma vēlams sauļoties tikai no rīta vai pievakarē.

Lai izvairītos no apdegumiem, kas ir galvenais riska faktors ādas ļaundabīgo audzēju attīstībā, uzsākot sauļošanās sezonu, sākumā saulē drīkst atrasties tikai pavisam neilgu laiku, vēlāk sauļošanās ilgumu var palielināt.