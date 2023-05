Jaunākā prognoze – nedēļas nogalē laiks būs saulains un nedaudz siltāks

Šīs nedēļas nogalē Latvijā saglabāsies sauss un saulains laiks, gaisa temperatūra nedaudz paaugstināsies, prognozē sinoptiķi.

Mākoņu būs maz, svētdienas pēcpusdienā to kļūs vairāk, nav gaidāmi nokrišņi. Vējš lēni pūtīs no austrumiem un ziemeļiem, pēcpusdienās gaidāma mērena jūras brīze.

Minimālā gaisa temperatūra naktīs būs starp nulli un +10 grādiem, pēcpusdienās gaiss iesils līdz +18..+23 grādiem, vietām piekrastē temperatūra nepārsniegs +15 grādus.

Sagaidāms, ka nākamās nedēļas sākumā vietām valsts austrumu daļā līs un dārdēs pērkons, bet nedēļas vidū gaisa temperatūra Latvijā var sasniegt +25 grādus.

Maija beigās un jūnija sākumā iespējamas krasākas gaisa temperatūras svārstības - vēsākus un lietainākus periodus varētu nomainīt saulainākas un karstākas dienas.

Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs brīdina, ka valsts rietumu un centrālajā daļā, tai skaitā Rīgā, ir augsta ugunsbīstamība mežos.

Ultravioletā starojuma intensitāte ir vidēji augsta. No saules visvairāk jāsargājas laika periodā no pulksten 12 līdz 15. Bez aizsargkrēma vēlams sauļoties tikai no rīta vai pievakarē.