Jaunākā prognoze – nedēļas sākums būs silts un nokrišņiem bagāts

Aizvadītajā nedēļā turpinājās atkusnis, kā rezultātā ūdens līmenis upēs paaugstinājās, applūstot plašām teritorijām. Arī nedēļas sākumā, vairāku ciklonu ietekmē, gaisa temperatūra lielākoties pieturēsies virs 0 grādu atzīmes, un gaidāms nokrišņiem bagāts laiks, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.

Nedēļas sākumā gaidāms lietus, slapjš sniegs, vietām arī sniegs, tomēr nedēļas otrajā pusē nokrišņi mitēsies, un pakāpeniski kļūs vēsāks.

Pirmdien laikapstākļus vēl noteiks plašs ciklons, līdz ar to debesis aizklās mākoņi, kas naktī daudzviet, bet dienā galvenokārt Kurzemē nesīs nokrišņus – rietumos lietu, bet austrumos arī slapju sniegu un sniegu. Naktī vietām austrumu rajonos arī veidosies migla.

Pūtīs mērens dienvidu, dienvidrietumu vējš, kas naktī Kurzemē un piekrastes rajonos būs mērens līdz mēreni stiprs, brāzmās sasniedzot 15-19 m/s, bet jūras piekrastē pat līdz 20 m/s, bet jau pēcpusdienā vējš pakāpeniski pierims. Gaisa temperatūra naktī un dienā būs +1...+6 grādu robežās.

Otrdien saglabāsies mākoņains laiks. Jau no rīta, sākot no dienvidiem, Latviju šķērsos nokrišņu zona – daudzviet gaidāms sniegs, slapjš sniegs, vietām arī lietus. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidaustrumu, dienvidu vējš, kas dienā līča piekrastē būs brāzmains. Ieplūstot vēsākam gaisam, temperatūra pakāpeniski sāks pazemināties - minimālā gaisa temperatūra naktī ir gaidāma -2...+2 grādu robežās, naktī piesals un ceļi kļūs slideni, savukārt dienā gaiss iesils līdz +1...+4 grādiem.

Trešdiena būs mākoņaina, tomēr naktī un no rīta daudzviet debesis vēl skaidrosies. Naktī un pēcpusdienā gaidāmi nokrišņi, kas visvairāk būs novērojami austrumos – lielākoties slapjš sniegs, lietus.

Pūtīs lēns līdz mērens dienvidaustrumu, dienvidu vējš, kas dienā iegriezīsies no austrumu puses un pakāpeniski pierims. Gaisa temperatūra gaidāma 0...+2 grādu robežās, tomēr nakts stundās termometra stabiņš daudzviet rietumu un centrālajos rajonos noslīdēs nedaudz zem 0 grādu atzīmes.

Ceturtdien Latviju no dienvidiem šķērsos neliela ciklona centrs, līdz ar to laiks būs lielākoties mākoņains, un visā valsts teritorijā turpinās snigt, vietām arī līs. Pūtīs lēns vējš, vien piekrastē tas būs lēns līdz mērens un dominēs no ziemeļiem, ziemeļrietumiem. Gaisa temperatūra gan naktī, gan dienā pieturēsies -1...+3 grādu robežās.

Pēc šī brīža prognozēm, nedēļas izskaņā atmosfēras spiediens paaugstināsies – starp mākoņiem brīžiem uzspīdēs saule un gaidāms lielākoties sauss laiks. Gaisa temperatūra pakāpeniski pazemināsies – naktīs vietām gaiss atdzisīs pat līdz -6° atzīmei, ūdenstilpēs atsāksies ledus veidošanās.