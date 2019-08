Jūlijs kļuvis par otro aukstāko jūliju 21. gadsimtā

Jūlija vidējā gaisa temperatūra Latvijā bija +16,2oC, kas ir 1,2oC zem mēneša normas, kļūstot par 2. aukstāko jūlija mēnesi 21. gadsimtā, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra apkopotā informācija.

Iepriekšējais aukstākais 21. gadsimta jūlijs bija 2017. gadā ar vidējo gaisa temperatūru +16,0oC. Mēneša minimālā gaisa temperatūra +3,8oC tika novērota 13. jūlijā Madonā un Zosēnos, bet maksimālā gaisa temperatūra +32,1oC – 28. jūlijā Ventspilī. Kopumā jūlijā tika pārspēti divi dekādes un 19 diennakts minimālās gaisa temperatūras rekordi, bet atkārtoti tika pārspēti četri diennakts minimālās gaisa temperatūras rekordi un divi diennakts maksimālās gaisa temperatūras rekordi.

Kopējais nokrišņu daudzums Latvijā jūnijā bija 87,3 mm, kas ir 15% virs mēneša normas (75,7 mm). Visvairāk nokrišņu bija Zosēnos – 133,8 mm, bet vismazāk nokrišņu – Liepājā (34,9 mm). Vidēji Latvijā jūlijā bija 12,6 diennaktis ar nokrišņu daudzumu vismaz 1 mm. Visvairāk šādu diennakšu bija Zosēnos – 18 diennaktis, bet vismazāk Rucavā – 8.

Vidējais relatīvais gaisa mitrums Latvijā jūlijā bija 78% – no 72% Rīgā līdz 81% Ainažos un Zosēnos.

Visstiprākās vēja brāzmas (23,2 m/s) tika novērotas 5. jūlijā Ventspilī.