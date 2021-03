Kurzemē, Vidzemē un Latgalē apledo autoceļi

Svētdienas, 14. marta rītā uz galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem Kurzemē, Vidzemē un Latgalē ir apgrūtināta braukšana. Slidenos ceļa posmu kaisa ar pretslīdes materiāliem, portālu "Delfi" informēja "Latvijas Valsts ceļi" (LVC).

Lai braukšanas apstākļi būtu apmierinoši, uz ceļiem strādā 74 ziemas dienesta tehnikas vienības.

Apgrūtināti braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem: Siguldas šoseja (A2) posmā no Līgatnes līdz Raunas pagriezienam un posmā no Virešiem līdz Veclaicenei; Valmieras šoseja (A3) posmā no Braslas tilta līdz Strenčiem; Daugavpils šoseja (A6) posmā Izvalda - Pātarnieki; Liepājas šoseja (A9) posmā no Rīgas līdz Anneniekiem; Ventspils šoseja (A10) posmā no Strazdes līdz Usmai; Jēkabpils – Terehova šoseja (A12) posmā Varakļāni - Terehova; Rēzeknes šoseja (A13) posmā Grebņeva – Rušenica; Rēzeknes apvedceļš (A15) visā posmā.

Apmierinoša braukšana šajā rītā uz reģionālajiem autoceļiem Aizkraukles, Bauskas, Daugavpils, Dobeles, Jelgavas, Kuldīgas, Liepājas, Saldus, Talsu un Tukuma apkaimē.