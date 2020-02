Latgalē un daļā Vidzemes autoceļi šorīt sniegoti un apledojuši

Sniega un apledojuma dēļ šorīt Latvijas austrumu daļā ir apgrūtināti braukšanas apstākļi pa valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem, liecina VAS "Latvijas valsts ceļi" (LVC) apkopotā operatīvā informācija.

Latgalē braukšanas apstākļi ir apgrūtināti pa visiem lielajiem ceļiem, bet Vidzemē - pa Valmieras šoseju no Strenčiem līdz Valkai, pa Vidzemes šoseju no Raunas pagrieziena līdz Veclaicenei, pa autoceļu P27, kas savieno Smilteni un Gulbeni, kā arī pa autoceļu P37 posmā no Smiltenes līdz Madonai.

Uz reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir Alūksnes, Balvu, Cēsu, Daugavpils, Gulbenes, Jēkabpils, Krāslavas, Limbažu, Ludzas, Madonas, Ogres, Preiļu un Rēzeknes apkārtnēs.

Turpretim Latvijas centrālajā un rietumu daļā braukšanas apstākļi ir apmierinoši.

Ceļu uzturēšanas darbos šorīt iesaistītas 77 VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" ziemas dienesta tehnikas vienības.

Autovadītāji tiek aicināti braukt uzmanīgi, izvēloties ceļa seguma stāvoklim atbilstošu braukšanas ātrumu, ievērojot piesardzīgu distanci un atceroties, ka braukšanas apstākļi var mainīties ļoti strauji, turklāt uz ceļiem var veidoties grūti pamanāma atkala.