Latviju šķērsos nokrišņu zona, jūras piekrastē sola stipras brāzmas

Piektdiena, 6. oktobrī, Latvijā būs mākoņaina un lietaina, bet vējš dienas gaitā var pieņemties spēkā un jūras piekrastē brāzmās vējš solās būt diezgan stiprs, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs (LVĢMC).

No rīta mākoņu debesīs būs maz, bet dienas gaitā to daudzums pakāpeniski palielināsies, un no dienas vidus no rietumiem Latviju šķērsos nokrišņu zona, daudzviet nesot lietu. Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļrietumu, rietumu vējš, kas dienas vidū sāks iegriezties no dienvidrietumiem, dienvidiem un rietumu un centrālajos rajonos jau atkal pieņemsies spēkā, brāzmās sasniedzot 15-17 m/s, jūras piekrastē tas pūtīs stipri, brāzmās līdz 20-22 m/s. Maksimālā gaisa temperatūra būs +10…+15° robežās.

Rīgā diena būs mākoņaina, pēcpusdienā līs. Mērens līdz mēreni stiprs ziemeļrietumu, ziemeļu vējš dienas vidū iegriezīsies no dienvidrietumiem, dienvidiem un vakarā brāzmās pastiprināsies līdz 15-17 m/s. Termometra stabiņš pakāpsies līdz +12…+13° atzīmei.