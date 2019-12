Nākamā nedēļa būs silta, vējaina un mākoņaina

Decembra otrā nedēļa kopumā saglabāsies pārsvarā mākoņaina, bieži gaidāmi nokrišņi un brāzmains vējš, liecina Latvijas Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra informācija.

Nedēļas vidū nokrišņi mitēsies, uzspīdēs saule un iestāsies sals, bet nedēļas beigās atkal atgriezīsies siltāks un mitrāks laiks.

Nākamā nedēļa iesāksies vējaina – gaidāms mērens dienvidrietumu vējš, kas naktī uz pirmdienu daudzviet Latvijā brāzmās sasniegs 15-17 metriem sekundē (m/s), bet jūras piekrastē pat 20-22 m/s. Dienā brāzmas pierims, mākoņu daudzums samazināsies un vietām pat uzspīdēs saule. Atsevišķos rajonos gaidāmi īslaicīgi nokrišņi, gaisa temperatūra gaidāma ziemai neraksturīgi augsta: +5...+7 grādi pēc Celsija skalas.

Otrdien Latvijas teritoriju šķērsos ciklons no dienvidrietumiem. Vējš iegriezīsies no ziemeļrietumiem un Latvijas teritorijā pamazām ieplūdīs aukstāka gaisa masa no Skandināvijas. Daudzviet gaidāms lietus, centrālajos un austrumu rajonos iespējams arī slapjš sniegs un sniegs. Gaisa temperatūra gan naktī, gan dienā būs +2...+5 grādi.

Darba nedēļas vidū laika apstākļus sāks ietekmēt virs Krievijas dienvidrietumiem izveidojies anticiklons, līdz ar to nokrišņi nav gaidāmi. Lai arī debesis pārsvarā klās mākoņi, vietām īslaicīgi uzspīdēs arī saule.

Naktī uz trešdienu gaidāms lielākais sals nākošajā nedēļā, gaisa temperatūra lielākajā daļā valsts teritorijas pazemināsies līdz -5...-7 grādiem, tomēr dienā gaiss pakāpeniski iesils līdz -1...+2 grādiem, piekrastes rajonos līdz +3...+4 grādiem.

Pūtīs lēns līdz mērens dienvidaustrumu vējš. Piekrastes rajonos vējš būs brāzmaināks. Autovadītājiem ieteicams izvēlēties atbilstošu braukšanas ātrumu un būt uzmanīgiem uz ceļiem, jo iespējama apledojuma veidošanās, norāda LVĢMC.

Sākot ar piektdienu, no dienvidrietumiem palielināsies ciklona ietekme, tāpēc nedēļas nogalē atkal gaidāmi nokrišņi, daudzviet pat ilgstoši – lietus un, galvenokārt austrumu rajonos, slapjš sniegs un sniegs.

Gaisa temperatūra pieturēsies virs nulle grādu atzīmes, piekrastes rajonos sasniedzot +3...+4 grādus.