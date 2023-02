Nākamnedēļ nokrišņu būs daudz; gaidāms arī -22 grādu sals

Nedēļas sākums atnesīs nokrišņiem bagātu un vējainu laiku, gaidāms gan lietus, gan sniegs, tāpat arī putenis. Naktī uz trešdienu atmosfēras spiediens sāks paaugstināties, laika apstākļus noteiks anticiklons, līdz ar to debesis skaidrosies, laiks būs lielākoties sauss, un ar ziemeļu puses vēju pie mums strauji ieplūdīs aukstāka gaisa masa, prognozē Latvijas Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Nedēļas vidū vietām naktī gaisa temperatūra pazemināsies pat līdz -20…-22 grādi, arī dienas būs aukstas. Sala periods gan nebūs ilgs, jo jau nedēļas izskaņā atgriezīsies ciklonam raksturīgi laikapstākļi.

Pirmdien laika apstākļus naktī noteiks aizejoša ciklona dienvidrietumu mala, no rīta atmosfēras spiediens nedaudz paaugstināsies, bet dienā jauns ciklons sāks noteikt laika apstākļus pie mums. Līdz ar to naktī uz pirmdienu austrumos vēl gaidāms sniegs un putenis, vietām snigs stipri un sniega sega palielināsies par vairākiem centimetriem.

Dienas vidū no rietumiem Latvijai pietuvosies jauna un spēcīga nokrišņu zona, kas visā valsts teritorijā nesīs slapju sniegu un sniegu, bet valsts rietumos sniegs pāries lietū. Dažviet austrumos sniega segas biezums palielināsies par vairāk nekā 5 cm.

Atsevišķos posmos ceļi būs slideni, arī redzamība nokrišņu laikā pasliktināsies, tādēļ aicinām gan autovadītājus, gan citus satiksmes dalībniekus būt piesardzīgiem! Dominēs mērens līdz mēreni stiprs ziemeļrietumu, rietumu vējš, brāzmās sasniedzot 15-19 m/s. Sākot no rīta, vējš pakāpeniski iegriezīsies no dienvidrietumiem, dienvidiem, bet vakarā vējš atkal iegriezīsies no rietumiem un pastiprināsies, jūras piekrastē brāzmās sasniedzot pat 20 m/s.

Minimālā gaisa temperatūra naktī būs -2…-6 grādu robežās, vienīgi piekrastē gaisa temperatūra svārstīsies ap 0 gradiem. Savukārt maksimālā gaisa temperatūra dienā būs +1…+6, bet austrumos vēl vietām pieturēsies neliels sals.

Otrdien laikapstākļus turpinās noteikt ciklons, bet dienā tā ietekme jau pakāpeniski sāks mazināties. Lai arī mākoņu būs daudz, brīžiem starp tiem izlauzīsies kāds saules stars. Daudzviet gaidāmi nokrišņi - vietām austrumos sniega sega palielināsies vēl par 1-4 cm. Ceļi joprojām būs slideni. Pūtīs mērens līdz mēreni stiprs dienvidrietumu, rietumu vējš, kas brāzmās pastiprināsies līdz 15-19 m/s, nakts vidū jūras piekrastē līdz 20 m/s, dienā vējš iegriezīsies no ziemeļu puses un pierims. Gan dienā, gan naktī gaisa temperatūra pieturēsies 0…-5 grādu robežās, vien jūras piekrastē tā būs 0…+3 grādu robežās. Svarīgi pieminēt, ka pēc nokrišņiem bagātā nedēļas sākuma naktī uz trešdienu virs Latvijas pastiprināsies augsta spiediena apgabals un ar ziemeļu puses vēju ieplūdīs aukstākas gaisa masas, līdz ar to gaisa temperatūra sāks strauji pazemināties - viss piesals.

Kā trešdien, tā arī ceturtdien debesī būs mainīgs mākoņu daudzums. Diennaktis paies bez būtiskiem nokrišņiem. Pūtīs lēns ziemeļu puses vējš, līdz ar to naktīs austrumos atsevišķos rajonos var veidoties migla, sarma. Naktī uz trešdienu valsts lielākajā daļā termometra stabiņš noslīdēs līdz -9…-14° atzīmei, vietām Kurzemes piekrastē līdz -5…-10, bet valsts austrumos gaidāms sals pat līdz -20°. Dienās nebūs siltāks par -2…-7°, bet austrumos par -7…-13.

Nakts uz ceturtdienu varētu būt vēl aukstāka - debesīm skaidrojoties, vietām valsts austrumos temperatūra var pazemināties arī līdz -20…-22.