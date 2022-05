Nedēļas pēdējā darba diena gaidāma mākoņaina un lietaina

Piektdien, 20. maijā, Latvijas debesis klās biezi mākoņi, kā arī daudzās vietās gaidāmas pērkona lietusgāzes, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.

Centrālajos un dienvidaustrumu rajonos lietusgāzes būs stipras. Pūtīs lēns līdz mērens austrumu, dienvidaustrumu vējš, kas negaisa laikā būs brāzmains, Kurzemē vējš pakāpeniski iegriezīsies no rietumu puses. Gaiss iesils no +14 līdz +19 grādiem, savukārt Vidzemē, Latgalē un līča Kurzemes piekrastē būs nedaudz vēsāk no +11 līdz +14 grādiem.

Arī Rīgā dienā gaidāmas apmākušās debesis, palaikam līs, pēcpusdienā paredzamas stipras lietusgāzes, iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidaustrumu, austrumu vējš, un gaisa temperatūra paaugstināsies +17 grādiem.