Oranžais un dzeltenais brīdinājums – sestdien pūtīs spēcīgs vējš

Latvijas Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs sestdienas rītā izplatījis oranžā līmeņa brīdinājumu par vēju Rīgā. Oranžā līmeņa brīdinājums ir spēkā arī piekrastes rajonos, bet dzeltenā līmeņa brīdinājums par vēju ir spēkā visā Latvijā.

Oranžais vēja brīdinājums Rīgā ir spēkā no pulksten 14 līdz 21. Sestdien no rīta rietumu vējš saglabāsies brāzmās 15-19 metriem sekundē (m/s). No pulksten 9 līdz 12 rietumu, ziemeļrietumu vējš pastiprināsies brāzmās līdz 20-24 m/s, savukārt laikā no pulksten 14 līdz 18 vējš pastiprināsies brāzmās līdz 25-27 m/s.

Sinoptiķi brīdina, ka jābūt gataviem, ka nolauzti koki, nenostiprināti priekšmeti vai atlūzas var radīt bojājumus un postījumus. Iespējami elektroapgādes traucējumi.

Oranžais vēja brīdinājums joprojām ir spēkā arī piekrastes rajonos, savukārt dzeltenā līmeņa brīdinājums par vēju kopš piektdienas ir spēkā gan Rīgā, gan visā Latvijā.

Oranžais vēja brīdinājums piekrastes rajonos ir spēkā līdz svētdienai, 8. oktobrim, pulksten 21, bet dzeltenais vēja brīdinājums Latvijā ir spēkā līdz 8. oktobra 23.59.

Sestdien dienā saglabāsies rietumu, ziemeļrietumu vējš brāzmās 20-24 m/s, piekrastes rajonos līdz 25-27 m/s.

Dzeltenā līmeņa brīdinājums nozīmē, ka prognozētie hidrometeoroloģiskie apstākļi nav bīstami, taču, ja tiek plānotas aktivitātes, kuras tie var ietekmēt, jābūt uzmanīgiem.

Oranžā līmeņa brīdinājums nozīmē, ka tiek prognozēti hidrometeoroloģiskie apstākļi, kuri konkrētajā reģionā tiek novēroti salīdzinoši reti. Jābūt gataviem, ka var tikt radīti postījumi un zaudējumi, kā arī jāinteresējas par gaidāmajām hidrometeoroloģisko apstākļu izmaiņām.