Otrdien būs mākoņains, gaidāms īslaicīgs lietus

Otrdien dienā lielākoties būs mākoņains laiks, bet dienas laikā no rietumiem debesis skaidrosies. No rīta un priekšpusdienā vietām rietumu daļā, bet no dienas vidus dažviet austrumos gaidāms īslaicīgs lietus, informē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.

Dominēs lēns līdz mērens rietumu puses vējš, kas pēcpusdienā centrālajos rajonos iegriezīsies no ziemeļiem. Gaisa temperatūra būs +19...+24° robežās, vien vietām piekrastē nebūs siltāks par +17...+19°.

Rīgā no rīta lielāko debesu daļu aizklās mākoņi, kas priekšpusdienā nesīs nelielu, īslaicīgu lietu, bet vēlā pēcpusdienā debesis skaidrosies. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu puses vējš, kas dienas vidū iegriezīsies no ziemeļiem. Un gaiss iesils līdz +19...+21°.