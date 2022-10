Otrdien daudzviet gaidāms īslaicīgs lietus

Otrdien dienas gaitā laiks būs mākoņains, taču brīžiem debesis arī skaidrosies, prognozē sinoptiķi.

Gaidāms, ka daudzviet īslaicīgi līs, turklāt rīta pusē atsevišķos valsts rajonos saglabāsies migla.

Otrdien pūtīs mērens dienvidu vējš. Savukārt no rīta, sākot no jūras piekrastes, tas pakāpeniski iegriezīsies no dienvidrietumiem, rietumiem.

Gaisa temperatūra otrdien būs +10...+13 grādi pēc Celsija, bet austrumu rajonos +7...+10 grādi.

Rīgā gaidāms mākoņains laiks, taču brīžiem debesis arī skaidrosies. Vienlaikus no priekšpusdienas gaidāms īslaicīgs lietus.

Galvaspilsētā pūtīs mērens dienvidu, dienvidaustrumu vējš, taču pēcpusdienā iegriezīsies no dienvidrietumiem, rietumiem. Tikmēr gaisa temperatūra būs līdz +12...+13 grādiem.