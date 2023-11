Otrdien daudzviet vēl uzsnigs

Otrdien dienā ciklona ietekme pakāpeniski mazināsies – dažviet, sākot no dienvidiem, debesis arī skaidrosies, liecina Latvijas Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) informācija.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Lai gan Latvijas lielākajā daļā vēl uzsnigs, nokrišņu intensitāte nebūs tik stipra kā naktī – dažviet sniega sega palielināsies par vienu līdz četriem centimetriem.

Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļrietumu, rietumu vējš, taču pēcpusdienā tas iegriezīsies no dienvidrietumiem, dienvidiem.

Maksimālā gaisa temperatūra gaidāma 0...-5 grādu robežās pēc Celsija skalas, taču jūras piekrastē gaiss iesils līdz +2 grādiem.

Rīgā debesis aizklās mākoņi, kas palaikam nesīs sniegu, bet, pietuvojoties vakara stundām, nokrišņi mitēsies un mākoņi izklīdīs.

LVĢMC aicina rīdziniekus būt uzmanīgiem un plānot savu laiku – ietves un ceļi būs slideni, no rīta būs arī izveidojusies līdz pat piecus centimetrus augsta sniega sega. No rīta lēns līdz mērens vējš pakāpeniski iegriezīsies no rietumiem, dienvidrietumiem, un termometra stabiņš pakāpsies līdz -1...-2 grādu atzīmei.