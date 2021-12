Pēc bagātīgas snigšanas Ziemassvētku vakars būs skaidrs

Piektdien pēc daudzviet bagātīgi sniegotas nakts dienas pirmajā pusē turpināsies snigšana, bet dienas laikā vakars skaidrosies, prognozē "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs".

Naktī Latviju no dienvidiem šķērsos plaša nokrišņu zona, tādēļ laiks būs apmācies un daudzviet gaidāms sniegs, Kurzemes rietumos arī slapjš sniegs un lietus. Ziemeļrietumu rajonos snigšana būs ļoti stipra - sniega segas biezums no rīta būs palielinājies par 10-12 cm, redzamība snigšanas laikā pazemināsies līdz 500-1000 m. Vietām iespējama arī apledojuma veidošanās, kā dēļ ceļi būs slideni. Pūtīs mērens dienvidu, dienvidrietumu vējš, kas vietām piekrastē brāzmās sasniegs 15 m/s, no rīta Kurzemē vējš sāks iegriezties no ziemeļrietumiem, ziemeļiem. Minimālā gaisa temperatūra gaidāma -2…-7°, Kurzemes piekrastē -1…+2° robežās.

Rīgā naktī debesis būs apmākušās un palaikam snigs, sniega segas biezums nakts laikā palielināsies par 2-4 cm, redzamība snigšanas laikā būs pasliktināta, ielas un ietves slidenas. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu, dienvidrietumu vējš, un minimālā gaisa temperatūra būs -2…-4° robežās.

Dienā virs Latvijas joprojām atradīsies nokrišņu zona - debesis būs apmākušās un visā teritorijā gaidāms sniegs, atsevišķos rajonos snigs ilgstoši un sniega segas biezums palielināsies par 5-8 cm, redzamība snigšanas laikā būs pasliktināta, ceļi būs slideni. Pēcpusdienā, nokrišņu zonai pakāpeniski sākot pamest valsts teritoriju, no rietumiem debesis skaidrosies. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu, dienvidrietumu vējš, kas iegriezīsies no ziemeļrietumiem, ziemeļiem. Piekrastē vējš būs stiprāks un brāzmās sasniegs 15-18 m/s. Maksimālā gaisa temperatūra gaidāma -1…-5°, Kurzemes rietumu daļā, galvenokārt jūras piekrastē, 0…+2° robežās.

Rīgā dienā debesis klās mākoņi, kas nesīs ilgstošu snigšanu, sniega segas biezums palielināsies par 5 cm. Redzamība snigšanas laikā būs pasliktināta, ielas un ietves slidenas. Mērens dienvidu, dienvidrietumu vējš priekšpusdienā iegriezīsies no ziemeļrietumiem, ziemeļiem un pastiprināsies, brāzmās sasniedzot 15-16 m/s. Gaisa temperatūra dienas laikā nepaaugstināsies un būs -2…-4 robežās.