Piektdien iespējams īslaicīgs lietus un pērkona negaiss

Šodien vietām Latvijā iespējams īslaicīgs lietus, kā arī pērkona negaiss, prognozē sinoptiķi.

Dienā laika apstākļus noteiks zema spiediena ieplaka. Saule mīsies ar mākoņiem, un no pēcpusdienā debesis daudzviet skaidrosies.

Šaura nokrišņu zona no ziemeļiem vietām nesīs īslaicīgu lietu, iespējams arī pērkona negaiss. Nokrišņi dienas pirmajā pusē iespējami Latgalē un Vidzemē.

Lēns līdz mērens vējš no rīta vēl pūtīs no rietumiem, bet pakāpeniski iegriezīsies no ziemeļrietumiem, ziemeļiem, piekrastē brāzmās līdz 14 m/s. Gaiss iesils līdz +20…+25 grādiem.

Dienas vidū un pēcpusdienā ultravioletā starojuma intensitāte būs vidēja, tādēļ jāizvairās ilgstoši uzturēties saulē ar atklātām ķermeņa daļām.

Rīgā no rīta mākoņi aizklās debesu lielāko daļu un iespējams neliels īslaicīgs lietus, bet no dienas vidus debesis skaidrosies un laiks būs sauss. Dominēs mērens ziemeļrietumu, ziemeļu vējš, un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +22…+24 grādiem.