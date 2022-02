Piektdien pūtīs brāzmains vējš, iespējami nokrišņi

Piektdien pūtīs brāzmains vējš, kas pastiprināsies no rīta jūras piekrastē. Tāpat vietām iespējami arī nokrišņi, prognozē sinoptiķi.

Naktī pūtīs mērens līdz mēreni stiprs dienvidu vējš, brāzmās pastiprinoties līdz 15-19 metriem sekundē, taču no rīta, sākot no jūras piekrastes, vējš iegriezīsies no dienvidrietumiem, rietumiem un pastiprināsies, vietām rietumu un centrālajos rajonos brāzmās sasniedzot 20-23 metrus sekundē, bet vietām jūras piekrastē pat 25-27 metrus sekundē. Gaisa temperatūra pazemināsies līdz -1...+3 grādiem.

Rīgā naktī debesis būs apmākušās, no rīta palaikam jārēķinās ar nokrišņiem – slapju sniegu un lietu. Mērens līdz mēreni stiprs dienvidu vējš brāzmās pastiprināsies līdz 15-16 metriem sekundē, bet gaiss atdzisīs līdz +1...+3 grādiem.

Savukārt dienā debesis būs mākoņainas, taču brīžiem starp mākoņiem uzspīdēs arī saule. Teritorijas lielākajā daļā brīžiem gaidāmi nokrišņi, atsevišķos posmos ceļi būs slideni.

Mērens līdz mēreni stiprs rietumu, dienvidrietumu vējš brāzmās saglabāsies 15-19 metri sekundē, vietām rietumu un centrālajos rajonos 20-23 metri sekundē, savukārt pēcpusdienā vējš pakāpeniski pierims.

Maksimālā gaisa temperatūra dienā gaidāma +3...+6 grādu robežās.

Rīgā laiks būs mākoņains, brīžiem gaidāms lietus un slapjš sniegs, taču brīžiem mākoņi izklīdīs un uzspīdēs saule. Mērens līdz mēreni stiprs vējš brāzmās sasniegs 15-16 metrus sekundē. Priekšpusdienā, vējam iegriežoties no rietumiem, dienvidrietumiem, brāzmas pastiprināsies līdz 20-22 metriem sekundē, taču pēcpusdienā vējš pierims. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +4...+6 grādiem.