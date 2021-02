Piektdien snieg un snigs, apgrūtinot braukšanu; vietām uzspīdēs saule

Piektdienas rītā daudzviet Latvijā snieg, valsts rietumu un centrālajā daļā vietām snieg stipri, nokrišņi galvenokārt ir īslaicīgi, liecina meteoroloģiskā informācija. Sniegs un apledojums daudzviet apgrūtina braukšanu pa valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem, informē "Latvijas valsts ceļi".

Gaisa temperatūra Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) novērojumu tīklā plkst.5 bija no -1,6 grādiem Pāvilostā līdz -16,2 grādiem Staļģenē. Nakts vidū arī Stendē termometra stabiņš noslīdēja līdz -16 grādiem, vēlāk tas pakāpās līdz -8 grādiem, bet Skrīveros jau ceturtdienas vakarā bija 17 grādu sals un naktī kļuva par pieciem grādiem siltāks.

Sniega segas biezums novērojumu stacijās no četriem centimetriem Rucavā un pieciem centimetriem Ventspilī līdz 30 centimetriem Dagdā, 31 centimetram Siguldā un 33 centimetriem Ogresgalā un Alūksnē. Pūš lēns līdz mērens dienvidu, rietumu un ziemeļu vējš, Kurzemes rietumkrastā reģistrētas ziemeļu vēja brāzmas līdz 17 metriem sekundē. Rīgā palaikam snieg, pūš neliels dienvidrietumu vējš un gaidāma ziemeļu vēja iegriešanās. Gaisa temperatūra piecos rītā bija -8 grādi pilsētas centrā un -11..-15 grādi daudzviet Pierīgā.

Arī vēlāk pa dienu Latvijas lielākajā daļā dažbrīd snigs, vietām rietumu un centrālajos novados, īpaši galvaspilsētas pusē, snigs stipri, prognozē sinoptiķi. Starp mākoņiem spīdēs saule, pūtīs lēns līdz mērens ziemeļu, ziemeļrietumu vējš. Maksimālā gaisa temperatūra -2..-7 grādi, valsts ziemeļaustrumu daļā līdz -10 grādiem.

Rīgā gaidāms sniegs, iespējama stipra snigšana. Pūšot mainīgas intensitātes ziemelim, gaisa temperatūra pakāpsies līdz -5..-6 grādiem.

Laikapstākļus nosaka anticiklons un zema spiediena ieplaka. Atmosfēras spiediens 1015-1019 hektopaskāli jūras līmenī.

Šorīt apgrūtināti braukšanas apstākļi ir pa Tallinas šoseju visa maršruta garumā, pa Vidzemes šoseju no Rīgas līdz Vangažiem, pa Rīgas apvedceļu visa maršruta garumā, pa Daugavpils šoseju no Rīgas līdz Saulkalnei, pa Bauskas šoseju no Rīgas līdz Dimzukalnam un pa Jelgavas šoseju visa maršruta garumā.

Tāpat apgrūtināta braukšana ir pa Liepājas šoseju no Rīgas līdz Anneniekiem un no Blīdenes līdz Kalvenei, pa Ventspils šoseju visa maršruta garumā, pa Liepājas - Rucavas ceļu, pa Rēzeknes šoseju no Varakļāniem līdz Stolbovkai, pa Grebņevas - Medumu šoseju no Grebņevas līdz Rušenicai un pa Rēzeknes apvedceļu.

Pa reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir Rīgas, Dobeles, Jelgavas, Kuldīgas, Liepājas, Limbažu, Rēzeknes, Saldus, Talsu, Tukuma un Ventspils apkārtnēs.

Slidenos un sniegotos ceļa posmus tīra un kaisa ar pretslīdes materiāliem. Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, ceļu uzturēšanas darbos iesaistītas 75 "Latvijas autoceļu uzturētāja" ziemas dienesta tehnikas vienības.

Maksimālā gaisa temperatūra ceturtdien dienas laikā saskaņā ar LVĢMC datiem bija no -2,5 grādiem Ventspilī līdz -8,4 grādiem Alūksnē. Augstākā gaisa temperatūra Eiropā 4.februārī bija +20..+23 grādi daudzviet dienvidos. Zemākā gaisa temperatūra naktī uz piektdienu -33 grādi kalnos Norvēģijas dienviddaļā.