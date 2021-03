Piektdien sniegs pakāpeniski pāries lietū

Diena būs mākoņaina. Valsts rietumos gaidāms lietus, slapjš sniegs, savukārt austrumu daļā sniegs un stipra putināšana, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.

Brīžiem puteņa laikā redzamība samazināsies līdz 500 m un uz ceļiem veidosies sniega sanesumi. Pēcpusdienā sniegs pakāpeniski pāries lietū un no rietumiem nokrišņi mitēsies. Ceļi būs slideni. Dominēs mēreni stiprs dienvidrietumu, dienvidu vējš, brāzmās līdz 15-19 m/s. Gaiss iesils vien līdz +2...+5°.

Rīgā debesis aizklās mākoņi. No rīta un priekšpusdienā sniegs pakāpeniski pāries slapjā sniegā un lietū, un pēcpusdienā nokrišņi mitēsies. Ietves un brauktuves būs slidenas! Mērens dienvidaustrumu, dienvidu vējš no rīta brāzmās sasniegs 15-18 m/s, priekšpusdienā tas iegriezīsies no dienvidrietumiem un brāzmas mazināsies. Maksimālā gaisa temperatūra būs +3...+4° robežās.