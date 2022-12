Piektdienas rītā lielā valsts teritorijā autoceļi vietām sniegoti un apledo

Piektdienas rītā, pulksten 6.30 sniegs un apledojums Vidzemē un Latgalē apgrūtina braukšanu pa valsts reģionālajiem un vietējiem autoceļiem. Tāda pati situācija ir arī Kurzemē Talsu un Saldus apkārtnē. Sniegotos ceļa posmus tīra un kaisa ar pretslīdes materiāliem, portāls "Delfi" uzzināja uzņēmumā "Latvijas Valsts ceļi" (LVC).

Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, ceļu uzturēšanas darbos iesaistītas sešas VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" ziemas dienesta tehnikas vienības.

Apgrūtināti braukšanas apstākļi pa vietējiem autoceļiem ir Ventspils, Talsu, Saldus, Ogres, Limbažu Valmieras, Valkas, Aizkraukles, Alūksnes, Gulbenes, Madonas, Jēkabpils un Rēzeknes apkārtnē.

Vietējie autoceļi pārsvarā ir ar grants segumu un tiem ir noteikta C vai D uzturēšanas klase. Grants ceļi ziemas periodā tiek uzturēti ar sniega kārtu un rievām. C un D klases ceļiem (pārsvarā vietējās nozīmes autoceļi) nav noteikts laiks, kurā to bīstamajos posmos brauktuves ir jāapstrādā ar pretslīdes materiālu un jāveido rievas. Grants ceļu apstrāde ar pretslīdes materiāliem tiek veikta tikai satiksmei bīstamākajos posmos – stāvos kritumos, kāpumos, līkumos, krustojumos, norāda LVC.

Autovadītājiem jābūt īpaši uzmanīgiem, izvēloties autoceļa seguma stāvoklim atbilstošu braukšanas ātrumu un ievērojot piesardzīgu distanci, aicina uzņēmums.

"Par apgrūtinātiem braukšanas apstākļiem vai citiem ar satiksmi un ceļu stāvokli saistītiem novērojumiem aicinām informēt VLVC, zvanot pa diennakts bezmaksas informatīvo tālruni 80005555, kā arī uzņēmuma kontos sociālās saziņas tīklos "Twitter" un "Facebook"," piemin LVC.