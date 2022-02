Pirmdien valsts rietumos gaidāms lietus, austrumos – stiprs sniegs

Pirmdien no rīta Latviju no rietumiem sasniegs plaša nokrišņu zona, kas Latvijas rietumu rajonos nesīs stipru lietu, bet centrālajos un austrumu rajonos – sniegu, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) sinoptiķi.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Dienas gaitā nokrišņu daudzums rietumu rajonos sasniegs 20-30 mm.

Savukārt valsts centrālajos un austrumu rajonos gaidāms stiprs sniegs – nokrišņu daudzums sasniegs 7-14 mm, daudzviet arī sniega segas biezums palielināsies par diviem līdz četriem centimetriem.

Ceļi būs slideni, un snigšanas laikā redzamība būs pasliktināta, brīdina LVĢMC.

Brīdinājums par nokrišņiem ir spēkā līdz pirmdienas, 21. februāra, pulksten 20.

No rīta pūtīs mērens dienvidaustrumu, dienvidu vējš, piekrastē brāzmās 15-17 metri sekundē, bet dienas vidū, sākot no rietumiem, vējš iegriezīsies no dienvidrietumiem, dienvidiem un rietumu un centrālajos rajonos tas pūtīs mēreni stiprs, brāzmās līdz 15-18 metriem sekundē, bet jūras piekrastē pat līdz 25 metriem sekundē.

Termometra stabiņš sasniegs +1...+6 grādu atzīmi.

Rīgā mākoņi aizklās debesis un, sākot no rīta, nesīs nokrišņus, brīžiem stiprus – gaidāms sniegs, slapjš sniegs, dienas vidū arī lietus, tomēr pēcpusdienā nokrišņi mitēsies.

No rīta vēl pūtīs mērens dienvidu, dienvidaustrumu vējš, brāzmās līdz 15 metriem sekundē, bet pēcpusdienā tas iegriezīsies no dienvidrietumiem. Maksimālā gaisa temperatūra būs ap +5 grādiem.

Jau ziņots, ka pirmdien gaidāms ciklons, kas Kurzemē var pastiprināt plūdu iespējamību.