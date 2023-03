Pirmdienas rītā visā Latvijā autoceļi ir sniegoti un apledo

Pirmdienas, pulksten 6.30 rītā, sniegs un apledojums visā Latvijā apgrūtina braukšanu pa valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem. Sniegotos ceļa posmus tīra un kaisa ar pretslīdes materiāliem, portālu "Delfi" informēja uzņēmumā "Latvijas Valsts ceļi"(LVC).

Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, ceļu uzturēšanas darbos iesaistītas 126 "Latvijas autoceļu uzturētājs" ziemas dienesta tehnikas vienības.

Apgrūtināti braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir:

Tallinas šoseja (A1) Posmā no Rīgas līdz Tūjai;

Vidzemes šoseja (A2) visa maršruta garumā;

Valmieras šoseja (A3) visa maršruta garumā;

Rīgas apvedceļš (Baltezers-Saulkalne) (A4) visa maršruta garumā;

Daugavpils šosejas (A6) Posmā no Daugavpils līdz Pļaviņām;

Bauskas šoseja (A7) Posmā no Grenctāles līdz Iecavai;

Jelgavas šoseja (A8) Posmā no Elejas līdz Olainei;

Liepājas šoseja (A9) Posmā no Liepājas līdz Skrundai;

Ventspils šoseja (A10) Posmā no Strazdes līdz Ventspilij;

Liepāja—Lietuvas robeža (Rucava) (A11) visa maršruta garumā

autoceļš Jēkabpils–Rēzekne–Ludza–Krievijas robeža (Terehova) (A12) visa maršruta garumā;

autoceļš Krievijas robeža (Grebņeva)–Rēzekne–Daugavpils–Lietuvas robeža (Medumi) (A13) visa maršruta garumā;

Daugavpils apvedceļš (A14) visa maršruta garumā;

Rēzeknes apvedceļš (A15) visa maršruta garumā;

valsts reģionālais autoceļš Tīnūži–Koknese (P80) visa maršruta garumā.

Uz reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir visā Latvijā.

Saglabājas neseno nokrišņu un atkušņa laikā ieviestie masas ierobežojumi uz grants ceļiem pārsvarā Kurzemē un Zemgalē. Transportlīdzekļa masas ierobežojumi ieviesti 47 grants ceļu posmos.

Autovadītājiem ir jābūt īpaši uzmanīgiem, izvēloties autoceļa seguma stāvoklim atbilstošu braukšanas ātrumu un ievērojot drošu distanci ar priekšā braucošajiem transportlīdzekļiem, aicina LVC.