Prognozes nepārliecinoši nosliecas par labu lietainiem Ziemassvētkiem

Pēdējā nedēļā prognozes par laikapstākļiem Ziemassvētkos nav būtiski mainījušās – tās joprojām rāda gan atkušņa un lietus, gan sala un sniega iespējamību.

Jaunākā "Global Forecast System" prognoze nepārliecinoši nosliekusies par labu siltumam un nokrišņiem.

Saskaņā ar to pirmssvētku dienās gaisa temperatūra pazemināsies līdz -10..-15 grādiem, svētku priekšvakarā sals mazināsies un nedaudz snigs, savukārt Ziemassvētkos gaidāmi stiprāki nokrišņi, liela daļa kā lietus, jo gaiss iesils līdz +2..+6 grādiem.

Tā kā Ziemassvētkos Krievijā atradīsies anticiklons un aukstums, bet Eiropas rietumu un centrālajā daļā ciklonu ietekmē gaidāms silts laiks, prognozes Baltijas reģionam ir svārstīgas.

Ņemot vērā dažādu skaitlisko modeļu aprēķinus, Latvijas austrumos prognozētā gaisa temperatūra Ziemassvētkos ir intervālā no +4 līdz -20 grādiem, Liepājā - no +8 līdz -10 grādiem. Vidējā prognoze ir no +1 grāda Kurzemes rietumkrastā līdz -4 grādiem valsts austrumos.

Prognozes vēsta, ka Latvijas austrumos sniegs Ziemassvētkos saglabāsies arī atkušņa gadījumā, vietām sniega segas biezums pārsniegs desmit centimetrus. Izredzes sagaidīt baltus Ziemassvētkus pārējā valstī ir nedaudz mazākas.