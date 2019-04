Rīgā un citviet valstī pārspēts 26. aprīļa temperatūras rekords

Termometra stabiņam ēnā pakāpjoties līdz +23..+26 grādiem, piektdien jau daudzviet valstī, tai skaitā Rīgā, labots 26. aprīļa siltuma rekords, pārspēts arī šī datuma nacionālais karstuma rekords, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati.

Iepriekšējā augstākā gaisa temperatūra, kas galvaspilsētā reģistrēta 26.aprīlī, bija +23,8 grādi 2001. gadā. Piektdien Rīgā gaiss sakarsis vismaz līdz +25 grādiem.

Iepriekšējais 26.aprīļa nacionālais rekords bija +25,8 grādi 1952. gadā.

Dienas vidū augstākā gaisa temperatūra reģistrēta Kurzemes rietumu piekrastē.

Vējam pūšot no austrumiem, krietni vēsāks laiks saglabājas Rīgas jūras līča Kurzemes piekrastē. Dienas vidū arī citviet Latvijas piekrastē vējš iegriezies no jūras, tādēļ, piemēram, Liepājas ostā gaisa temperatūra pazeminājusies no +24 līdz +17 grādiem, bet citviet pilsētā vēl ir +25 grādi.

Iepriekšējā reize, kad tika labots Latvijas siltuma rekords, bija šī gada 16. februāris.

Sestdien, 27. aprīlī, laiks kļūs vēl par grādu karstāks, prognozē sinoptiķi.