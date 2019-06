Sestdien būs pārsvarā sauss un saulains laiks

Array ( [PATH] => /sbin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin [USER] => http [HOME] => /home/services/httpd [FCGI_ROLE] => RESPONDER [CONTENT_LENGTH] => 0 [QUERY_STRING] => id=51215485 [REQUEST_URI] => /raksti/sestdien-bus-parsvara-sauss-un-saulains-laiks.d?id=51215485 [REDIRECT_URI] => /raksti/article.php?id=51215485 [REDIRECT_STATUS] => 200 [SCRIPT_NAME] => /raksti/article.php [SCRIPT_FILENAME] => /www/htdocs/laika-zinas/html/raksti/article.php [DOCUMENT_ROOT] => /www/htdocs/laika-zinas/html [REQUEST_METHOD] => GET [SERVER_PROTOCOL] => HTTP/1.1 [SERVER_SOFTWARE] => lighttpd/1.4.50 (PLD Linux) [GATEWAY_INTERFACE] => CGI/1.1 [REQUEST_SCHEME] => https [HTTPS] => on [SERVER_PORT] => 80 [SERVER_ADDR] => 10.1.0.105 [SERVER_NAME] => laika-zinas.delfi.lv [REMOTE_ADDR] => 90.139.91.102 [REMOTE_PORT] => 0 [HTTP_UPGRADE_INSECURE_REQUESTS] => 1 [HTTP_USER_AGENT] => Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/75.0.3770.100 Safari/537.36 [HTTP_ACCEPT] => text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3 [HTTP_REFERER] => https://www.delfi.lv/ [HTTP_ACCEPT_LANGUAGE] => en-US,en;q=0.9,lv;q=0.8 [HTTP_COOKIE] => _ga=GA1.2.1591783883.1529416518; cX_P=jilr3ttui1iztwen; evid_0025=8827564c-f89d-45f0-8025-4e941b1e4b74; cX_G=cx%3A27qpw6d5d5ciwg6edj4cymwvh%3A20z2qy7908koy; __gfp_64b=4YhnhLSgpMxM7VTETwBcNukslMIN95aovGza0NhcdOz.k7; _cb_ls=1; _cb=DxrDESDoYdSSBXaVBA; polc_v2=1; mostread_lastadded=0; newdelfilayout2018=0; __utmz=113760658.1541688105.460.3.utmcsr=google|utmccn=(organic)|utmcmd=organic|utmctr=(not%20provided); evid_ref_0025=false; emps=1:1550808998500|1|1550808998500; evid_0025=8827564c-f89d-45f0-8025-4e941b1e4b74; delfi-adid=12dea7ae-e015-4751-8cb8-fca0f5a97a2c%2C1550179151651%2C1558123899541; _chartbeat2=.1529416537846.1558669529573.1111111111111111.DIrJwaD2RzR4-oWmfDo-wsiCt9TRD.5; _gid=GA1.2.1009904754.1559742923; __io=f990e32fb.064e1d738_1560343537835; __utma=113760658.1591783883.1529416518.1560587184.1560674633.588; cX_S=jx2ojqlks9kwftj5; dcid=754600141,1,1592591383,1529416540,a9ca8817f412394201ee3b1ff2481431; enr_adform_sent=1; evid_0025-synced=true; evid_v_0025=20190622034504; adptcmp_0025=86:12381:2; adptseg_0025=kv1001#a-kv1002#b-kv1003#e-kv1004#a-kv1007#d-kv1008#a-kv1101#9-kv1201#1-kv1201#2; enreachresp_0025=ecid86; adptset_0025=1; enr_cint_sent=1; enr_cxense_throttle=throttle; __io_unique_43359=22; __io_lv=1561184027144; evid_set_0025=2; _gat_deviceGroup=1; _gat_deviceLang=1; _gat_deviceType=1; _gat_gtag_UA_138372398_1=1; cstp=1 [HTTP_X_FORWARDED_PROTO] => https [HTTP_HTTPS] => on [HTTP_X_VARNISH] => city.delfi.lv, 503059044 [HTTP_X_FORWARDED_FOR] => 90.139.91.102, 10.1.0.111 [HTTP_X_VARNISH_HOST] => www.delfi.lv [HTTP_X_VARNISH_URL] => /laika-zinas/raksti/sestdien-bus-parsvara-sauss-un-saulains-laiks.d?id=51215485 [HTTP_HOST] => laika-zinas.delfi.lv [HTTP_ACCEPT_ENCODING] => gzip [COMMENT_FE_ENV] => laika-zinas [DWEATHER_LOCALE] => lv_LV [PHP_SELF] => /raksti/article.php [REQUEST_TIME] => 1561189229 )

22.06.2019 08:37 Sestdien būs pārsvarā sauss un saulains laiks Authors LETA Article Actions Foto: Shutterstock Sestdien Latvijā būs lielākoties saulains laiks, veidosies gubu mākoņi, bet tie pārsvarā būs mazi un nenesīs būtiskus nokrišņus. Sinoptiķi prognozē, ka maksimālā gaisa temperatūra būs no +18..+19 grādiem Kurzemes rietumkrastā un vietām Vidzemes piekrastē līdz +24..+25 grādiem Latgalē. Pūtīs mērens rietumu, ziemeļrietumu vējš, Ziemeļvidzemē tas brāzmās pastiprināsies līdz 14 metriem sekundē. Rīgā gaidāms neliels mākoņu daudzums, bez nokrišņiem. Pūšot mērenam rietumu, ziemeļrietumu vējam, gaiss iesils līdz +22 grādiem. No dienvidrietumiem pastiprinās anticiklons. Atmosfēras spiediens paaugstinās; no rīta tas ir 761-764 dzīvsudraba staba milimetri jūras līmenī Sharing Options Facebook Twitter Draugiem Source Pamanījāt kļūdu?

