Sestdien no rīta saglabāsies brāzmains vējš

Sestdien, 9. martā, no rīta daudzviet Latvijā saglabāsies dienvidrietumu, rietumu vējš brāzmās 15-20 m/s, brīdina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.

Dienas pirmajā pusē laika apstākļus noteiks neliels augsta spiediena atzars, līdz ar to debesis skaidrosies un būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Pēcpusdienā no rietumiem Latvijai tuvosies nākamais ciklons, nesot mākoņainu un nokrišņiem bagātu laiku. No rīta daudzviet ceļi būs slideni. Saglabāsies brāzmains dienvidrietumu, dienvidu vējš, kas daudzviet Latvijā brāzmās saglabāsies 15-19 m/s. Gaisa temperatūra gaidāma +3…+6° robežās.

Rīgā dienas gaitā debesis aizklās mākoņi un brīžiem līs. No rīta brauktuves un ietves būs slidenas. Pūtīs mēreni stiprs dienvidrietumu, dienvidu vējš, kas no rīta brāzmās saglabāsies līdz 15 m/s. Termometra stabiņš pakāpsies līdz +4…+6° atzīmei.