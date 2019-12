Sestdiena būs mākoņaina un silta

Sestdien lielākoties paredzams mākoņains laiks, valsts teritorijas lielākajā daļā brīžiem lietus. Austrumos arī slapjš sniegs un sniegs, vietām neliels apledojums, prognozē sinoptiķi.

Tāpat gaidāms brāzmains dienvidrietumu, rietumu vējš, piekrastē ar ātrumu līdz 15-19 m/s. Gaisa temperatūra naktī no 0 līdz +6 grādiem, bet dienā no +3 līdz +8 grādiem. Valsts austrumos būs vēsāks – no 0 līdz +2 grādiem.

Sinoptiķi arī brīdina, ka tuvākajās dienās ūdens līmenis ar dažādu intensitāti paaugstināsies visās Latvijas upēs. Vēja ietekmētajos upju lejteču posmos ūdens līmenis svārstīsies.