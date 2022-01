Šonedēļ vietām naktīs termometra stabiņš noslīdēs pat līdz -20 grādiem

Tuvākajās dienās Latvijā ieplūdīs aukstāka gaisa masa - vietām naktīs termometra stabiņš noslīdēs pat līdz -20°, savukārt nedēļas otrajā pusē gaisa temperatūra paaugstināsies - vietām gaiss iesils līdz +4...+7°, un daudzviet gaidāms brāzmains vējš. Brīvdienās, pastiprinoties ciklona ietekmei, vietām atgriezīsies sals, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.

Pirmdien laika apstākļus noteiks anticiklona dienvidu mala. Naktī būs lielākoties mākoņains laiks, palaikam snigs, jūras piekrastē gaidāms arī slapjš sniegs un lietus. Pūšot lēnam vējam, gaiss atdzisīs līdz 0...-5°, savukārt austrumu rajonos būs par pāris grādiem vēsāks - tur -6...-8°. Dienā mākoņi turpinās klāt debesu lielāko daļu un vien vietām īslaicīgi snigs, taču vietām debesis skaidrosies un uzspīdēs saule. Saglabāsies lēns vējš, no rīta iegriežoties no ziemeļu puses, un dienā maksimālā gaisa temperatūra būs +1...-3° robežās.

Otrdien pastiprināsies anticiklona ietekme, līdz ar to nokrišņi pakāpeniski mitēsies un vējš būs lēns. Nakts sākumā vēl būs mākoņains laiks, tomēr nakts otrajā pusē debesis skaidrosies un gaisa temperatūra strauji pazemināsies - valsts lielākajā daļā tā būs -9...-14° robežās, Vidzemē pat -16...-18°, vien Kurzemē būs nedaudz siltāks - tur -4...-8°. Dienā gaisa temperatūra saglabāsies līdzīga kā naktī - valsts rietumos tā būs -4...-8° robežās, savukārt, valsts austrumos -8...-13°.

Trešdien anticiklona ietekme pakāpeniski mazināsies, un dienā laika apstākļus noteiks plaša ciklona dienvidu mala. Nakts pirmajā pusē laiks būs skaidrs un pūtīs lēns vējš, tādēļ gaisa temperatūra būs -10...-15°, nedaudz siltāks būs vien piekrastē - tur -6...-11°, savukārt Vidzemē termometra stabiņš noslīdēs pat līdz -20° atzīmei. Sākot no nakts otrās puses, vējš pakāpeniski pastiprināsies un iegriezīsies no dienvidiem, dienvidrietumiem, debesis pakāpeniski aizklās bieza mākoņu sega, un gaisa temperatūra sāks paaugstināties - diennakts gaišajās stundās valsts rietumos tā jau būs virs 0°, bet austrumos vēl saglabāsies neliels sals - tur gaiss iesils vien līdz 0...-4°. Dienas laikā daudzviet gaidāmi nelieli nokrišņi - galvenokārt sniegs, bet Kurzemē būs arī slapjš sniegs un lietus.

Nedēļas otrajā pusē vējš pakāpeniski iegriezīsies no rietumiem, ziemeļrietumiem, un, sākot no nakts uz piektdienu, sāks pastiprināties, brāzmās sasniedzot 15-18 m/s, bet vietām jūras piekrastē pat 20-21 m/s. Gaisa temperatūra gan diennakts gaišajās, gan tumšajās stundās būs pozitīva, rietumos sasniedzot pat +4....+7°. Ceturtdiena paies bez būtiskiem nokrišņiem, taču jau naktī uz piektdienu Latviju no ziemeļiem sasniegs plaša nokrišņu zona, lielākajai daļai valsts teritorijas nesot slapju sniegu un lietu. Piektdien, ciklona ietekmei pastiprinoties, no ziemeļiem ieplūdīs aukstāka gaisa masa, līdz ar to atkal pakāpeniski kļūs vēsāks. Brīvdienās vēl saglabāsies brāzmains vējš, nokrišņi pakāpeniski mitēsies un dienās valsts austrumos, bet naktī jau daudzviet atkal gaidāms neliels sals.