Svētdien sāksies astronomiskā ziema; gaidāms lietus

Svētdiena, 22. decembris, būs gada īsākā diena, kā arī astronomiskās ziemas pirmā diena, taču sniega un sala vietā Latvijā gaidāms lietus, prognozē sinoptiķi.

Saulgrieži būs pulksten 6.19 svētdienas rītā. Nakts no sestdienas uz svētdienu būs gada garākā nakts, savukārt gada īsākās dienas ilgums būs no sešām stundām un 26 minūtēm Latvijas tālākajā ziemeļu punktā Rūjienas novadā līdz septiņām stundām un divām minūtēm valsts tālākajā dienvidu punktā Daugavpils novadā, liecina dati no ASV Nacionālās okeānu un atmosfēras pārvaldes Saules kalkulatora.

Visagrāk – pulksten 8.38 – saule lēks valsts galējos dienvidaustrumos, Baltkrievijas pierobežā, savukārt vēlākais saullēkts būs Ovišragā, Ventspils novadā pulksten 9.14. Saule visagrāk rietēs Krievijas pierobežā Alūksnes un Viļakas novadā, kur saulriets būs jau pulksten 15.26, bet Rucavas novada dienvidrietumos saule rietēs pulksten 16.02.

Svētdien Rīgā saule lēks deviņos un rietēs pulksten 15.44, saules spīdēšanas ilgums būs vien 6 stundas un nepilnas 44 minūtes. Salīdzinājumam – gada garākā diena, 21. jūnijs, Rīgā bija 17 stundas un 52 minūtes gara.

Pēc ziemas saulgriežiem katra diena kļūs arvien garāka, bet nakts – īsāka. Tomēr saullēkts līdz decembra beigām kļūs vēl par vienu divām minūtēm vēlāks, un dienas garums pieaugs uz vēlāka saulrieta rēķina.

Astronomiskais pavasaris sāksies naktī no 20. uz 21. martu, bet jau 18. martā diena kļūs garāka par nakti.

Tuvākajās diennaktīs Latvijā aizvien nebūs ne sala, ne sniega, ir gaidāms lietus. Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs prognozē, ka Ziemassvētkos debesis klās mākoņi un valsts lielākajā daļā līs, gaisa temperatūra būs +2..+7 grādi.

Sagaidāms, ka pirmā nokrišņu zona Latviju sasniegs gada garākajā naktī. Sākot ar 26.decembri, gaisam kļūstot nedaudz vēsākam, lietum var pievienoties sniegs. Nav gaidāmi stipri nokrišņi.

"Global Forecast System" šobrīd prognozē, ka pēc Ziemassvētkiem iestāsies neliels sals, bet gadumijā iespējams sniegputenis, ko nomaina lietus.