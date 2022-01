Trešdiena būs mākoņaina, Latgalē gaidāmi nokrišņi

Trešdien plašas zema spiediena ieplakas ietekmē laiks Latvijā būs mākoņains, tomēr nokrišņi gaidāmi tikai austrumu rajonos, turklāt tie būs nelieli - pārsvarā slapjš sniegs, sniegs, informē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.

Vietām tiek prognozēts arī sasalstošs lietus - atkala, kas uz ceļiem un citām virsmām veidos apledojumu. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidrietumu, rietumu vējš, kas Kurzemē būs stiprāks un brāzmās sasniegs 15-18 m/s. Maksimālā gaisa temperatūra būs +1…+5 grādi.

Rīgā dienā debesis klās mākoņi, tomēr nokrišņi nav gaidāmi. Rīta stundās ielas un ietves būs slidenas. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidrietumu, rietumu vējš, kas kļūs brāzmains. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +4…+5 grādiem.

Meteorologi brīdina, ka naktī no trešdienas uz ceturtdienu jūras piekrastē dienvidrietumu, rietumu vējš pastiprināsies brāzmās līdz 20-22 m/s, nakts otrajā pusē vējš iegriezīsies no ziemeļrietumiem un ceturtdien no rīta brāzmās sasniegs 25-27 m/s.