Tuvākajā mēnesī ultravioletais starojums būs gada augstākajā līmenī

Tuvākā mēneša laikā - līdz jūlija pirmajai pusei - saules ultravioletais starojums Latvijā būs gada augstākajā līmenī, atgādina speciālisti.

Saskaņā ar datiem no Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra novērojumu stacijas Rucavā ultravioletās radiācijas indekss 5. jūnijā pakāpās līdz sestajam līmenim. Iepriekšējos trijos gados ultravioletā starojuma intensitāte vasaras sākumā brīžiem bija augstāka.

Rucava ir vienīgā vieta Latvijā, kur valsts veic šādus mērījumus. Augstākā ultravioletās radiācijas indeksa vērtība, kas reģistrēta pēdējos gados, ir 8,4 punkti 2016. gada 22. jūnijā. Pagājušā gada maksimums bija 8,0 punkti 15. un 29. jūnijā.

No saules īpaši jāizvairās dienas vidū - no plkst. 12 līdz 15. Bez aizsargkrēma vēlams sauļoties tikai no rīta vai pievakarē.

Gaisa temperatūra neietekmē ultravioletā starojuma intensitāti - arī vēsā un vējainā dienā, ja spīd saule, var gūt apdegumus, taču lielā tveicē var dabūt gan saules, gan karstuma dūrienu.

No saules stariem visvairāk jāuzmanās cilvēkiem ar gaišu ādu un blondiem vai rudiem matiem, kuriem ir daudz vasaras raibumu. Ļoti uzmanīgiem jābūt arī citiem cilvēkiem, kuriem agrāk bijuši saules apdegumi, tāpat no saules īpaši jāsargā bērni.

No ultravioletajiem stariem jāsargā arī acis, turklāt jāņem vērā, ka daudzas virsmas, sevišķi ūdens un gaišas smiltis, atstaro saules starus.

Vislielāko risku veselībai rada sauļošanās solārijā un dienvidu zemēs, kur ultravioletā radiācija ir daudz spēcīgāka nekā Latvijā.

Ultravioletais starojums ir galvenais ādas vēža izraisītājs. Slimību profilakses un kontroles centra apkopotā informācija liecina, ka ādas vēzis ieņem līderpozīciju starp visiem onkoloģijas saslimšanas veidiem Latvijā.