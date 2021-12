Tuvākās diennakts laikā gaidāma ilgstoša snigšana un putenis, brīdina VUGD

Laika posmā no 1. līdz 2. decembrim Latvijā naktī valsts teritoriju no dienvidrietumiem sāks šķērsot plaša nokrišņu zona, kas nesīs ilgstošu snigšanu. Vējš nakts otrajā pusē un no rīta būs nedaudz brāzmains, tādēļ gaidāma arī putināšana, kas var veidot nelielus sniega sanesumus, portālu "Delfi" informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD).

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Nakts laikā daudzviet sniega segas biezums palielināsies par 5-9 centimetriem, bet ceturtdien dienas laikā par vēl 5-9 centimetriem. Latvijas rietumu un vietām arī centrālajos rajonos snigs stiprāk, un no nakts otrās puses līdz agrai pēcpusdienai sniega segas pieaugums būs sasniedzis 10-14 centimetrus. Redzamība snigšanas laikā būs pasliktināta, vietām iespējama neliela apledojuma veidošanās. Snigšana Latvijā mitēsies vien piektdienas pēcpusdienā.

Brīdinājums spēkā no trešdienas pulksten 20. līdz nākamās dienas 8 no rīta.

VUGD aicina būt gataviem, ka ļoti stipra snigšana plašās teritorijās traucēs transporta kustību uz ceļiem un dzelzceļiem, gaisa satiksmi, kā arī gājēju pārvietošanos, un citas āra aktivitātes. Pārvietojoties pa ceļiem, jābūt uzmanīgiem.